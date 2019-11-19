Как "засыпает" Обь: удивительные фото замерзающей реки

В Алтайский край пришли первые морозы. А это значит, что реки начинают уходить "в спячку" и покрываться льдом. Стоит отметить, что делают это они очень зрелищно. Фотокорреспондент amic.ru запечатлела парящую Обь в лучах утреннего солнца на Речном вокзале.

По прогнозам синоптиков морозы продлятся в регионе несколько дней.