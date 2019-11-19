Как "засыпает" Обь: удивительные фото замерзающей реки

С приходом морозов на реках и водоемах начинается ледостав

20 ноября 2019, 06:42, Екатерина Смолихина

В Алтайский край пришли первые морозы. А это значит, что реки начинают уходить "в спячку" и покрываться льдом. Стоит отметить, что делают это они очень зрелищно. Фотокорреспондент amic.ru запечатлела парящую Обь в лучах утреннего солнца на Речном вокзале. 

По прогнозам синоптиков морозы продлятся в регионе несколько дней.

Сколько еще продлится метель на Алтае и когда придут морозы

Сколько еще продлится метель на Алтае и когда придут морозы

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