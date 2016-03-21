Какие банковские вклады могут гарантировать стабильный доход?

На 1 марта этого года объем вкладов населения только в одном Алтайском филиале Россельхозбанка превысил 7 миллиардов рублей. По данным банка, клиенты предпочитают хранить средства в рублях, открывая вклады на срок до двух лет. На начало месяца доля рублевых вкладов здесь составила более 90 %.

Как рассказали в банке, наиболее востребованы среди розничных клиентов вклады "Пенсионный плюс" и "Пенсионный". Не менее популярен вклад "Классический". Именно он стал драйвером роста депозитного портфеля физических лиц в этом году. За два месяца по данному предложению было открыто 1189 расчетных счетов на сумму более 389 млн рублей.

"В Алтайском филиале Россельхозбанка существует ряд программ по вкладам с привлекательными процентными ставками, которые варьируются и зависят от срока и суммы вклада. Программы позволяют не только сохранять и преумножать денежные средства, но и управлять ими", - прокомментировал заместитель директора Алтайского филиала Владимир Богданов.