Какие цифровые помощники используют жители Алтайского края для решения бытовых вопросов

С начала 2022 года в Алтайском крае на 15% выросло количество умных устройств. Наиболее востребованы системы и модули для охраны дома, «умные» автосигнализации, выключатели, розетки, котлы отопления, а также шлагбаумы и ворота. Такие данные приводит ПАО «МегаФон».

Жители региона активно управляют ими через мобильные приложения или sms-команды — их ежемесячно на терминалы поступает более 90 тысяч. Этого хватит, чтобы дважды скопировать и отправить в коротких сообщениях все тома романа «Война и мир», подчеркнули в компании.

«Цифровыми помощниками пользуются не только жители крупных городов края — Барнаула, Бийска, Рубцовска — но также пригородных и сельских территорий. Число пользователей таких технологий в нашей сети только за последние полгода выросло в 1,5 раза. От стабильной работы подобных устройств зависит безопасность и комфорт наших абонентов, поэтому мы постоянно развиваем инфраструктуру связи, в том числе и для того, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование IoT-систем в регионе», — прокомментировала директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Только в этом году МегаФон модернизировал сеть в 80 краевых локациях, улучшив проникновение сигнала внутри жилых помещений.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных с множества устройств учёта ресурсов, в том числе счётчиков электроэнергии. Для этого МегаФон с 2020 года развивает в Алтайском крае специальный стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.

По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для умного дома до 2023 года составят в среднем около 30%.