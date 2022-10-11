Какие есть онлайн-площадки для фермеров и зачем они нужны?

Когда дело доходит до сельского хозяйства, у большинства по-прежнему представление в голове о грязном и тяжёлом ручном труде. Однако наука не стоит на месте, и прогресс в области агропромышленности идёт семимильными шагами, особенно в последнее десятилетие. Помимо механизации и автоматизации широкого спектра бизнес-процессов и этапов производства, в область с/х всё более интенсивно интегрируются IT-технологии.

Для сравнения: можно взять онлайн-площадку для фермеров Direct Farm (смотрите подробнее тут: https://direct.farm/), сочетающую в себе широкий спектр различных сервисов для фермеров и даже отраслевой поиск вакансий. Обычные пользователи легко могут выйти на связь и получить консультацию и дельные советы от опытных фермеров. Платформа содержит в себе широкую Базу Знаний, которая открыта для пользования совершенно бесплатно, а также предлагает принимать участие в различных фермерских конкурсах, где можно получать награды и ценные призы. Количество профильных статей и материалов растёт в геометрической прогрессии, поэтому Direct Farm представляет собой некую «Википедию» для агросферы.

Специалисты создали несколько сервисов, способных существенно облегчить жизнь специалистам АПК. Например, бесплатные разделы «Помощь агронома» и «Помощь животновода» позволяют аграриям получать ответы на интересующие их темы. Здесь любой пользователь может задать вопрос специалистам или своим коллегам.

Работая в с/х области, приходится постоянно быть в движении и оперативно принимать решения. На помощь фермерам в данной ситуации приходит мобильное приложение Direct Farm. Оно позволяет измерять участки и поля, проводить сравнение обработанных и необработанных территорий, планировать посевы, получать консультации, информацию, помощь и ответы на вопросы от сообщества высококвалифицированных и опытных фермеров.

Ещё два незаменимых помощника онлайн-площадки — это Агрокалендарь, где можно составить план — он будет напоминать вам о требуемых работах в хозяйстве, и мобильное приложение «Вместе», ассоциирующееся с «коллективным разумом» сельского хозяйства. Основная идея сообщества, которая легла в его фундамент, — взаимопомощь и обмен знаниями друг с другом.

На торговой площадке можно разместить объявление о продукции в сфере растениеводства и животноводства. Этот сервис существенно упрощает взаимодействие между сельхозпроизводителями и потребителями. Он крайне важен для малых фермерских хозяйств, которым зачастую сложно найти точку продажи своей продукции.

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