Какие ковидные ограничения снимут в Алтайском крае. В Сети появился возможный список

В Алтайском крае в ближайшее время могут внести изменения в "ковидный" указ губернатора, пишет Telegram-канал "Алтайские крайности" со ссылкой на источники, утверждая, что в распоряжении администраторов канала есть копия документа.

Как отмечается, на имя главы региона Виктора Томенко направили рекомендации по внесению изменений в документ, среди которых предлагается снять запрет на оказание досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных и спортивных услуг, но без массового скопления граждан.

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Также будет разрешена работа фитнес-центров, кинотеатров, парков и детских досуговых учреждений, кроме детсадов.

Помимо этого, к работе смогут вернуться кафе и столовые с соблюдением санитарных требований и магазины площадью до 800 квадратных метров.

Примечательно, что о возобновлении планового приема пациентов в поликлиниках края ничего не сообщается.

Напомним, что за последние сутки в Алтайском крае выявили еще 94 случая COVID-19 и четыре летальных исхода. В общей сложности за время эпидемии в регионе насчитали 9622 инфицированных коронавирусом и 231 смерть.