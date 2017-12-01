Какие перспективы у криптовалют в Алтайском крае и стоит ли их вообще брать

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Вопрос дня Что такое биткоин, где его берут и что с ним можно делать?

С января по ноябрь 2017 года курс самой дорогой криптовалюты, биткоина, вырос в 11,5 раз, примерно с $950 до $11,3 тыс. за монету. Рекордная отметка была пройдена 29 ноября. Между тем общий тренд — майнить криптовалюту - добрался и до Алтайского края. Часть наиболее продвинутых жителей уже не первый месяц занимается майнингом. Есть ли перспектива у криптовалют в регионе, пытался разобраться портал Amic.ru.

Самый принципиальный для многих вопрос - стоит ли сейчас инвестировать в криптовалюты или уже поздно? Многие, начитавшись историй про то, как их друзья/знакомые/коллеги купили те же биткоины в начале года и сейчас неплохо заработали на этом, пытаются прикупить себе немного цифровой валюты. На взгляд со стороны, чем-то это напоминает массовую истерию, случившуюся в 2014-2015 годах, когда население кинулось скупать доллары и евро на фоне стремительно падающего рубля. Наверное, не стоит лишний раз говорить, что большинство потом осталось в минусе по итогам спонтанных валютных операций, продиктованных не расчетами и логикой, а только эмоциями.

Неписаное правило гласит, что любой актив надо покупать, когда он дешевый. Учитывая, что криптовалюта растет как на дрожжах последние несколько месяцев, вкладываться в виртуальные монеты именно сейчас выглядит не самым разумным шагом.

Что касается Алтайского края, рынок криптовалют здесь находится, по большому счету, в зачаточном состоянии. Скорее всего, в регионе криптовалюта не станет достаточно популярной даже в долгосрочной перспективе, и тому есть несколько объективных причин.

Во-первых, для того, чтобы заняться майнингом криптовалют, необходимо приобрести соответствующую видеокарту. Ее стоимость в настоящее время варьируется в пределах 25-30 тысяч рублей. Есть одно немаловажное "но": для того, чтобы заниматься майнингом, компьютер должен быть круглосуточно включенным, постоянно должен работать интернет. Банальный скачок напряжения может уничтожить устройство, впрочем, встречались и более трагичные случаи — когда из-за этого сгорали целые квартиры.

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По признанию доцента Финансового университета при правительстве РФ, директора консалтингового агентства Марии Кулагиной, наибольшее распространение в Алтайском крае имеют биткоин и эфир. "Целесообразность майнинга криптовалют пока находится под вопросом в связи с полным отсутствием в России нормативно-правовой основы. Тем не менее уже достаточно людей в Алтайском крае, кто этим занимается. Кроме того, нужно понимать, что по общероссийским опросам о майнинге и криптовалютах более-менее что-то знают только 3-5% населения", - пояснила порталу Amic.ru эксперт.

Также собеседница рассказала, на что можно рассчитывать тем, кто все-таки рискнет заняться майнингом. "Необходимы инвестиции в оборудование от 120 000 рублей, также будут текущие расходы на электроэнергию и, конечно, время майнера. Замечу, что я к криптовалютам отношусь крайне осторожно. Считаю, что человек должен понимать суть традиционных инвестиций, уметь оценивать риски и понимать основы их диверсификации. А уж потом впускать в свою жизнь крипту", - резюмировала ученый-финансист.

Тем не менее Мария Кулагина полагает, что перспективы у криптовалют "определенно есть". Полного отказа от национальных валют в ближайшее время ждать не стоит, но их параллельное хождение уже существует в таких странах, как Япония (официально признала криптовалюту платёжным средством), Австралия, Швейцария и др. Но есть и примеры полного запрета криптовалют, как, например, Китай и Южная Корея. По какому пути пойдёт Россия, пока неизвестно.

К слову, часть федеральных экспертов также довольно скептически относится к криптовалютам, обозначая их как своеобразную "финансовую нечисть". Такого мнения, например, придерживается независимый финансовый советник Сергей Макаров. Он их ставит в один ряд с бинарными аукционами, рынком "Форекс" и т. п. "Вкладываться в криптовалюту можно только в том случае, если у вас есть какие-то лишние деньги и вам их будет не жаль потерять в дальнейшем", - пояснил Макаров.

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Тем временем Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) самым привлекательным для майнинга криптовалют регионом России назвала Красноярский край. В регионе дешевое электричество, развиты транспорт и телекоммуникации. Ассоциация сравнивала регионы по таким параметрам, как стоимость электроэнергии, наличие резервов свободных мощностей, логистическая доступность и развитость телекоммуникационной инфраструктуры. Лучшее соотношение этих параметров было зафиксировано в Красноярском крае. Стоимость электроэнергии в этом регионе составляет 2,41 руб. за кВт/ч. Несмотря на то, что показатель выше, чем в Хакасии (2,01 руб.) и Иркутской области (2,14 руб.), в трех городах края — Красноярске, Дивногорске и Железногорске — варианты с размещением майнинговых ферм имеют оптимальные параметры по логистике и телекоммуникационным возможностям.

Кроме того, есть возможность использовать воду Енисея для охлаждения теплоносителя в системах охлаждения майнинговых ферм. Кстати, несмотря на благоприятные условия, майнингом в Красноярском крае почти никто не занимается. Основные фермы в России размещены в Москве, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, в Татарстане. Кроме перечисленных регионов, в РАКИБ среди привлекательных для размещения майнингового оборудования также назвали Санкт-Петербург, Нижегородскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую и Тульскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Тем временем Россия только в 2017 году подключилась к тренду по распространению криптовалютных терминалов. Первым криптоматом стал продукт компании Bitlish в Санкт-Петербурге в феврале текущего года. В сентябре стало известно, что 10 криптоматов установили в Новосибирске. Основное предназначение криптоматов - покупка цифровой валюты. Эта операция у многих вызывает сложности в связи с необходимостью работать с обменниками, электронными системами или биржами. Теперь биткоин или другую крипту можно купить и за наличные.

Лидером по майнингу в мире является Китай, на него приходилось 60% вычислительных мощностей для майнинга. Далее следовали США и Канада (вместе 16%), Грузия (6%), Исландия (4%), Индия (3%) и Россия (2%).