Какие праздничные мероприятия посетить в День города Барнаула 7 сентября
На набережной Оби состоится праздничное авиашоу и выступление парашютистов
3 сентября 2019, 13:08
Барнаул отметит 289-летие со дня основания в субботу, 7 сентября. Праздничные мероприятия пройдут сразу на нескольких на площадках, сообщают на официальном сайте города.
Различные мероприятия в течение всего дня состоятся на площадях Сахарова, Советов, Ветеранов, набережной Оби, пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, в парках "Центральный" и "Нагорный", а также на районных площадках.
Со всеми запланированными событиями можно ознакомиться на карте праздничных мероприятий.
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