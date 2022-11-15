Какие сибирские города, связанные с Достоевским, чаще всего посещали в этом году

Ко дню рождения писателя, 11 ноября, трафик в туристических местах, связанных с его жизнью, вырос на 5,4% год к году, выяснила Tele2. География исследования охватывает Москву и область, Санкт-Петербург, Новгородскую область, Омск и Новокузнецк.

На первом месте по популярности находится музей-квартира в Москве по адресу ул. Достоевского, д. 2 — здесь родился писатель. На территории этого музея произошёл наибольший прирост интернет-активности год к году — 15%. На втором месте находится музей Достоевского в Новокузнецке. Экспозиция рассказывает об отношениях писателя с его супругой Марией Исаевой, их влиянии на творчество. На третьем — дом-музей Достоевского в Старой Руссе (Новгородская область).

Также аналитики зафиксировали увеличение активности в усадьбе в Даровом (Московская область), где прошли детские годы писателя. Год к году трафик там увеличился на 12,7%. Кроме того, за 10 месяцев 2022 года на 12% увеличилась активность клиентов Tele2 в Литературном музее им. Достоевского в Омске. Он находится в доме коменданта крепости, где во время ссылки бывал писатель.

В Tele2 определили и наиболее популярные месяцы посещений достопримечательностей. Так, в июле и августе пик приходится на музей в Старой Руссе и Литературно-мемориальный музей в Санкт-Петербурге. Высокий сезон посещений в Омске — апрель-июнь и сентябрь-октябрь. Некрополь мастеров искусств на территории Александро-Невской лавры в основном посещают с мая по сентябрь. Наиболее популярные месяцы для визитов в Даровое приходятся на март, апрель и июль. Музей Достоевского в Новокузнецке чаще посещают в марте и декабре. В московскую квартиру, где родился писатель, приходят в основном в феврале-марте и июле-сентябре.

При глобальном тренде на потребление контента, а не его загрузку в сеть, оператор проанализировал, в каких локациях клиенты больше обычного выгружают данные: делятся фото, видео, пишут сообщения. В этом срезе лидируют: музей-квартира в Москве, некрополь Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и Литературный музей имени Достоевского в Омске.