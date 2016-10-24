Какие зарплаты обещают работодатели Барнаула этой осенью?

Команда аналитиков портала GorodRabot.ru подводит итоги уровня зарплаты за сентябрь текущего года. Специалисты отмечают, что статистика будет особенно интересна жителям нашего города. В настоящее время на рынке труда Алтайского края зарегистрировано более 15 тысяч предложений о работе, 8,5 тысяч вакансий из которых в Барнауле.

Согласно данным GorodRabot.ru, осенью 35% работодателей готовы были заплатить от 15 до 25 тысяч рублей. Средний уровень зарплаты составил 23,5 тысячи рублей, однако наблюдается тенденция к снижению этого показателя. По прогнозам, уровень заработной платы будет снижаться вплоть до февраля 2017 года, после чего вновь пойдет в рост.

Динамика среднего уровня зарплат по данным GorodRabot.ru

Распределение предлагаемой работы по зарплатам (% от общего количества вакансий):

Согласно данным GorodRabot.ru, наиболее часто ищут специалистов следующих профессий (% от общего количества вакансий):

менеджер по работе с клиентами — 8,6%

продавец-консультант — 7%

менеджер по продажам — 3,1%

администратор — 2,6%

водитель — 2,5%

оператор — 2,1%

инженер — 1,5%

Тысячи вакансий для жителей Барнаула и других городов Алтайского края доступны в разделе "Работа" на Amic.ru.