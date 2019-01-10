Какой новогодний городок в Барнауле горожанам понравился больше: опрос

Снежный городок на площади Сахарова в Барнауле начнут разбирать 16 января — к радости автомобилистов и огорчению ребятни, которая больше не сможет здесь кататься с ледяных горок. Но зато практически до конца зимы будет стоять снежный городок на улице Мало-Тобольской. Напомним, в этом году администрация Барнаула обустроила два новогодних городка. Этому событию многие барнаульцы очень обрадовались: речь о переносе главной елки с площади Сахарова ведется уже несколько лет. А так у горожан появилась возможность сравнить, где все-таки будет лучше и удобнее.

Новогодние праздники подходят к концу, и редакция ИА "Амител" решила выяснить, какой городок барнаульцам понравился больше: