Какую банковскую карту взять с собой в новогоднее путешествие

Грядут новогодние и рождественские каникулы, а также зимние отпуска, и это значит, что многие отправятся в путешествия, в том числе за границу. Опытные туристы давно убедились, что возить с собой крупные суммы наличных средств не только небезопасно, но и невыгодно: специально разработанные дебетовые и кредитные travel*-карты, которые сегодня предлагают ведущие банки, значительно облегчают денежный оборот в отпуске и даже дают возможность сэкономить благодаря различным бонусам, кэшбэкам и программам лояльности. Главное — чтобы пластиковая карта была международной, а не для использования только внутри страны. На что еще обратить внимание при выборе удобной и выгодной карты для отпуска — разбираемся с порталом Amic.ru.

КАК ОСТАТЬСЯ В "ПЛЮСЕ": 5 ВАЖНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Курс конвертации валюты. При оплате покупок или снятии наличных за границей банк конвертирует местную валюту и списывает ее с вашего счета в рублях по соответствующему курсу. Переплата обычно составляет 1-2%.

При оплате покупок или снятии наличных за границей банк конвертирует местную валюту и списывает ее с вашего счета в рублях по соответствующему курсу. Переплата обычно составляет 1-2%. Комиссия за снятие наличных. Может удерживаться комиссия за снятие наличных в банкоматах "чужих" (сторонних) банков.

Может удерживаться комиссия за снятие наличных в банкоматах "чужих" (сторонних) банков. Кэшбэк. Возврат стоимости покупки на счет обычно составляет 1-2%, но может быть и больше. Он может начисляться рублями либо бонусами/милями. Кроме того, карты с кэшбэком часто содержат скидки на покупку билетов и туристические услуги.

Возврат стоимости покупки на счет обычно составляет 1-2%, но может быть и больше. Он может начисляться рублями либо бонусами/милями. Кроме того, карты с кэшбэком часто содержат скидки на покупку билетов и туристические услуги. Процент на остаток. Хорошо, если по карте предусмотрен процент на остаток, который обычно составляет 4-6% годовых и может начисляться рублями, бонусами или милями.

Хорошо, если по карте предусмотрен процент на остаток, который обычно составляет 4-6% годовых и может начисляться рублями, бонусами или милями. Другие параметры. Сюда относятся стоимость годового обслуживания, цена оформления карты, наличие мобильных сервисов и т.д.

И СЭКОНОМИТЬ, И НАКОПИТЬ НА БЕСПЛАТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ

Какую банковскую карту лучше выбрать с учетом всех этих параметров? Одним из наиболее оптимальных вариантов для рациональных туристов, безусловно, станет карта Alfa-travel** — не просто обычная дебетовая или кредитная карта, которой удобно расплачиваться в магазинах: с помощью нее, в зависимости от стоимости покупки, клиент может получать на счет от 3 до 5% милями. Важно отметить, что мили, накопленные на карте, не "сгорают": их срок действия не ограничен.

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ СЕРВИСА

Альфа-Банк позаботился также о тех клиентах, которые предпочитают летать по "горящим" путевкам, предлагая для нашего города принципиально новый уровень сервиса — оперативный выпуск карты даже в самый последний момент перед путешествием. В сентябре этого года в Барнауле на базе отделения банка, расположенного на Красноармейском проспекте, открыт процессинговый центр — теперь можно получить именные карты различных категорий за три минуты. Сервис в формате "здесь и сейчас" — это очень удобно, когда дебетовая или кредитная карта нужна срочно, а ждать от двух до четырех дней — стандартный срок ее изготовления — времени нет.

К слову, в банке можно открыть карту с дополнительными преимуществами не только любителям путешествовать: большой популярностью, к примеру, пользуется дебетовая карта, по которой клиенты могут получить до 7% на остаток по карте и кэшбэк до 3% на все покупки. А самые продвинутые клиенты предпочитают сегодня иметь несколько карт для разных целей.

Путешествия — это всегда новые открытия, эмоции и расширение кругозора, а чтобы они прошли с комфортом и оставили только приятные воспоминания, пользуйтесь специально созданными банковскими продуктами. Желаем вам незабываемых новогодних поездок и отличного отдыха!

*Трэвел - прим.ред

.**Альфа-Трэвел - прим.ред.

АО Альфа-Банк