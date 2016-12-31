Калейдоскоп новогодних огней: каким был праздничный салют в Барнауле. Фото

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Новогодний салют отгремел на площади Сахарова в центре Барнаула вечером 30 декабря.

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Прочее Новогодний салют в центре Барнаула. Видео

Фейерверком горожане могли любоваться за сутки до самого праздника. Дело в том, что салют был приурочен к официальному открытию главной городской елки. Праздник начался в 17:00 сказочным представлением, а в 18:00 жители краевой столицы смогли насладиться фейерверком, который портал Amic.ru транслировал в режиме онлайн.

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Напомним, что на площади Сахарова обустроен красивый снежный городок с горками, иллюминацией, аттракционами. Вполне возможно, что в следующем году центральная новогодняя площадка будет перенесена в другое место.