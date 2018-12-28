КамАЗ влетел в автобус на буксире в Алтайском крае: подробности

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Подробности ДТП, произошедшего минувшей ночью на автодороге Павловск — Ребриха — Буканское, сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД.

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Прочее КамАЗ протаранил автобус на трассе в Алтайском крае

Напомним, что здесь столкнулись самосвал КамАЗ и автобус. В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП случилось в 02:10 на 60-м километре указанной автодороги в районе села Красная Дубрава.

Известно, что водитель 1964 года рождения, управляя КамАЗом, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в следовавший впереди неисправный автобус без пассажиров, который, в свою очередь, буксировался на жесткой сцепке грузовиком КамАЗ.

За рулем автобуса находился мужчина 1964 года рождения, а вторым КамАЗом управлял водитель 1959 года рождения.

В результате ДТП травмы получил водитель автобуса. Его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.