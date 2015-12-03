Каменщики начали работу в снежном городке на площади Сахарова в Барнауле

На площади Сахарова в Барнауле продолжается возведение главного снежного городка. Рабочие устанавливают четвертый ярус искусственной каркасной ели. Начали свою работу и каменщики.

Продолжается заготовка льда. Из 550 кубических метров, необходимых для строительства города, заготовлено 300. Часть уже привезли на площадь, начинается укладка блоков, сообщает пресс-центр городской администрации.

Читайте также: Более 90 елочных базаров будут работать в Барнауле до 31 декабря

Расставляются малые архитектурные формы – три арочных входа, средняя по размеру горка и четыре маленьких.

Фото с сайта http://barnaul.org/



Открытие городка состоится 30 декабря в 18.00. В этот день жителей и гостей города ждет праздничная программа "Новогодний карнавал чудес". А в 19.00 пройдет праздничный салют.

Все о праздновании "Нового года — 2016" можно узнать в спецпроекте ИА "Амител".

