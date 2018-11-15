Канал незаконной миграции пресекла ФСБ в Алтайском крае

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Сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю пресекли канал незаконной миграции, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФСБ отмечают, что в результате комплекса активных оперативно-розыскных мероприятий была задержана группа лиц.

"В ходе проведения обысков изъяты поддельные печати и штампы регистрации временного проживания, регистрации по месту жительства, бланки миграционных карт, оргтехника, использовавшиеся в изготовлении недействительных документов, паспорта с фиктивной регистрацией, а также материальные ценности, имеющие отношение к криминальной деятельности", — указывают силовики.

Также в ведомстве добавляют, что в результате преступной деятельности группы на территории Алтайского края и других регионов РФ незаконно легализовались порядка 15 иностранных граждан.

Подозреваемые определены под подписку о невыезде.