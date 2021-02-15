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Капитана и моториста судна осудят за слив тонны топлива в Алтайском крае

Злоумышленникам грозит до шести лет колонии

15 февраля 2021, 14:15, Роман Кильмяшкин

Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих сотрудников транспортной организации. Им предъявлено обвинение по статье "Хищение путем присвоения с использованием служебного положения". Правоохранители уличили их в попытке хищения тонны топлива.

"Сотрудники транспортной полиции установили, что капитан и моторист сливали дизельное топливо из топливного отсека теплохода в пластиковую емкость, помещенную в автомобиль, припаркованный на берегу в месте швартовки судна, – уточнили amic.ru в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России на транспорте. – Злоумышленники намеревались похитить и продать 1000 литров дизельного топлива. Подозреваемые попытались скрыться, но были задержаны с поличным на берегу реки Оби в окрестностях Барнаула".

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Похищенное дизтопливо изъято и возвращено законному владельцу. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Горном Алтае полиция подозревает 32-летнего мужчину в краже дизельного топлива. Работая в организации по строительству дороги вблизи села Урлу-Аспак в Майминском районе, он похитил из бензовоза 1063 литра горючего.

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