Капсулы времени: жизнь в Instagram, или Почему альбомы близких несут на помойку

Раскрытый армейский альбом в мусорном баке. В Барнауле, рядом с корпусом АлтГПУ на Социалистическом проспекте. Увидела его, и защемило сердце. Люди все разные, обстоятельства тоже… Может это история эгоистичного одиночки? Жил один, умер один. И новые хозяева избавляются от хлама. Но почему так?

А ведь сейчас уникальное время в плане фото и памяти. Умирают поколения, которые когда-то много фотографировались, любовно размещали фото в семейные альбомы. Потомки же потрошат альбомы, выбирают на память фото с близкими. Остальные, с неизвестными людьми, выбрасывают, сжигают.

Параллельно гигабайты фото летят с гаджетов в социальные сети. Что будет с ними? Как из жуткой массы наши дети выберут самое главное? Конечно, все добро можно скопом пульнуть в "облако". Но будет ли оно востребовано, пересмотрено?

"Фотограф с нашей свадьбы отдала нам всего 450 фоток, хотя нашим знакомым отдали 1000!", – недавно я услышала от молодой пары.

Может дело в потребительской психологии, зацикленной на собственной персоне?

"Для потребителя среди всех людей реально живой, достойный интереса и заботы, – только он сам, – натолкнулась на размышления психолога Николая Козлова в Сети. – Ему больно – это неправильно, потому что ему больно быть не должно. Больно другому – ну и что, мне-то какое дело. Его не интересует жизнь, точнее, интересует только в той степени, как она относится лично к нему".

Наследие на свалке: история Василия Сапожникова

– Если бы я увидела этот альбом, то, наверное, полистала бы. Первый вопрос: что случилось с семьей? А все фото родных я сохраню, – сказала мне во время мини-опроса среди знакомых Ольга М.

– Я так не смогу поступить с папиными армейскими фотографиями. Даже если фото без него. Если они ему были дороги, значит, их нужно сохранить. Ну уж если не получается, отнесите в какой-нибудь военный музей. Вдруг они какие-то ценные. Воинская часть особенная, люди… Мало ли чего, – говорит Надежда С.

Интересную историю о похожей находке на свалке рассказал фотограф Максим Наземцев, один из создателей документального фильма "Хранители Алтая".

– Такие фотографии могут иметь историческую ценность. Часто на фотографиях можно увидеть то, чего в жизни ты не увидел. Сейчас мы готовим новый проект – фильм про Василия Сапожникова. Это один из первых фотографов-путешественников на Алтае. Он совершил несколько экспедиций по Алтаю – нашему, монгольскому, китайскому, казахстанскому – и отснял его ледники, другие значимые природные объекты. Затронул этническую тему, отснял местное население. Все он снимал на современную в тот момент технику. Это были большие деревянные коробки, которые снимали на стеклянные пластинки, обработанные специальным раствором. Их везли на лошадях. Нужно было не разбить. Очень дорого и трудозатратно. Василием Сапожниковым была проделана колоссальная работа. С его негативов рисовал Белуху Рерих (знаменитый этюд Николая Рериха "Белуха" и картина "Победа", – прим. ред.), художник ведь сам не был на Белухе.

По роду занятий Василий Сапожников был ректором Томского университета и министром просвещения в правительстве Колчака (Александр Колчак, руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России, – прим. ред.). В 1924 году умер от болезни в Томске. О его наследии забыли, очевидно, именно из-за связи его с именем Колчака. То, что он сделал, быстренько свернули, чтобы никто ничего не узнал. Большая часть негативов была уничтожена (из 10-11 тыс. осталось около 1,5 тыс.). В 70-е годы на свалке в Томске нашли чемодан с его негативами. В нашем краеведческом музее их уничтожали под руководством работников органов.

Алтайский фотограф Альфред Поздняков поехал в Томск и переснял эти негативы. И спустя 40 лет по негативам была издана книга. По ним можно отследить, что поменялось на Алтае за последние 100 лет в природно-климатическом плане, узнать, как выглядел народ.

– То, что до нас дошло, – настоящие документы, – продолжает Максим Наземцев. – Ведь негатив – это исходник. Я фотографировал Альфреда Арьевича с негативом в руках. Потом взял свой цифровой снимок и инвертировал негатив в позитив. И вот передо мной китаец-уйгур на коне. Прошло больше 100 лет, а он передо мной.

Контент дороже жизни

– Максим, если бы вы увидели выброшенный альбом, о чем бы вы подумали?

– Я недавно был в Питере, мы жили ближе к Васильевскому острову. Там мимо мусорки можно было ходить, как мимо музея. Может кто-то квартиру освобождал. Там пачки диафильмов были, какие-то любительские картины. Конечно, чужой альбом – это чья-то чужая история. Но все равно был бы какой-то эмоциональный отклик. К слову, есть даже такое движение, участники которого скупают старые альбомы, камеры. Вот, к примеру, в семье был пленочный фотоаппарат. На него снимали, а потом забыли проявить последнюю пленку, она в фотоаппарате осталась. Мой знакомый скупал такие фотоаппараты в Германии. И там бытовые фотографии 70-х и 80-х годов, какая-то семья. Это такие тайм-капсулы, капсулы времени.

– На ваш взгляд, массовая фотография превратилась просто в способ сообщить о себе?

– Самоактуализация. "Я есть". В принципе, сейчас применение фотографии стало очень широким. Ко мне порой приходят делать и фото на память – с бабушкой и дедушкой. Кто-то для Instagram снимается для развития личного бренда. Бывают индивидуальные съемки для какого-то психологического опыта, чтобы посмотреть на себя со стороны.

– Мне известна семья, которая едва ли не каждую неделю ходит на семейные фотосессии. Это такое времяпровождение?

– У этого может быть и другая причина. В Instagram же блогеры свой образ жизни превращают в бизнес. Они работают над своим телом, чтобы лучше выглядеть на фото. У них снижается рейтинг, и они рожают второго ребенка, чтобы его повысить. И так далее. Контент дороже жизни.

Это полезно знать

Специалисты дают рекомендации по хранению домашних фотоархивов.

И все же, если вы бережно относитесь к памяти предков и хотите сохранить дорогие сердцу фотографии, прислушайтесь к советам специалистов.

1. Берите фото и бумажные документы только вымытыми руками, а лучше надевайте перчатки, чтобы не портить их кожным жиром.

2. Избавьтесь от резинок, перетягивающих фотоснимки. Храните их только в развернутом виде. Уберите скобки, скрепки, они могут оставлять следы.

3. Следите за тем, чтобы в месте хранения было сухо, ведь часто альбомы покрываются плесенью из-за естественной влажности. Спасайте их от света и пыли, излишнего тепла, дыма.

4. Ни в коем случае не ламинируйте. При разрушении полимеров может испортиться и то, что вы хотели спасти.