Карантин из-за ОРВИ ввели на Алтае

Карантин ввели в Алтайском крае из-за вспышки заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Ограничительные меры начали действовать сегодня, 29 января. Соответствующее распоряжение подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко, сообщается на сайте краевого Роспотребнадзора.

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Карантин регулирует работу социальных, медицинских, образовательных, торговых, транспортных организаций. Так, в школах предусмотрен ежедневный мониторинг посещаемости, усиленная уборка, запрет на массовые мероприятия. Занятия отменяются в случае отсутствия свыше 20% учеников.

Как отметил главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко, к введенному карантину не нужно относиться как к показателю чего-то плохого и страшного. Принимаемые меры, наоборот, позволят быстрее выйти из подъема заболеваемости, подчеркнул Шевченко.

Добавим, что по итогам минувшей недели эпидпорог в Алтайском крае превышен на 53,8%.