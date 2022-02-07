Карьерные горизонты: в "Сибирь-Полиметаллы" рассказали, как готовят кадры

В 2021 году более 1700 сотрудников АО “Сибирь-Полиметаллы” (предприятие сырьевого комплекса УГМК) прошли профессиональную переподготовку, повысили свою квалификацию, обучились по программам бизнес-системы УГМК, получили диплом о среднем специальном или высшем образовании. Амбициозные планы по наращиванию мощностей и реализации крупного инвестпроекта “Отработка Корбалихинского месторождения полиметаллических руд” подвигли компанию усилить работу по подготовке кадров.

В настоящее время на предприятии реализуется крупный инвестиционный проект, в рамках которого ведётся реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики и строительство горнодобывающего комплекса Корбалихинского рудника. С выходом на новую мощность — переработку руды в объёме 1,5 млн. тонн — компании потребуются как опытные квалифицированные специалисты, так и молодые, начинающие свой трудовой путь рабочие.

“На предприятии функционирует учебный центр, который ведёт подготовку кадров и выстраивает траекторию карьерного роста для каждого сотрудника. Будущих работников мы начинаем готовить в том числе и со школьной скамьи. Так, с обучающимися школ Змеиногорска и Рубцовска проводится профориентационная работа. Благодаря ей ребята знакомятся с профессией горняка в ходе классных часов, занимаются углубленным изучением физики и математики, посещают предприятие с экскурсиями. В прошлом году более 60 учащихся выпускных классов побывали на Зареченской обогатительной фабрике, где перерабатывается полиметаллическая руда с Восточно-Зареченского месторождения и Корбалихинского рудника”, — рассказала начальник учебного центра Татьяна Ридных.

Предприятие сегодня заинтересовано в квалифицированных специалистах различного профиля: электриках, механиках, проходчиках, горнорабочих, маркшейдерах, слесарях, машинистах и многих других. В рамках реализации целевых программ обучения “Сибирь-Полиметаллы” сотрудничает с Техническим университетом УГМК, Уральским государственным горным университетом, Томским политехническим университетом, Рубцовским индустриальным институтом и Рубцовским аграрно-промышленным техникумом. В 2021 году в техникуме открылись новые направления — “Обогащение полезных ископаемых” и “Подземная разработка полезных ископаемых”. Тем самым расширился спектр профессий как для выпускников школ, так и для повышения квалификации действующих работников. В настоящее время в техникуме по договорам о целевом обучении получают профессию 46 студентов. В дальнейшем выпускники учебного заведения будут трудоустроены на предприятие.

Сотрудники развивают свои компетенции и внутри компании. Все без исключения участвуют в процессе трансформации предприятия, а значит, получают новые знания, обучаясь по программам бизнес-системы УГМК. Благодаря этому любой сотрудник может предложить свою идею, таким образом усовершенствовать работу и повысить эффективность предприятия.