Карлин пообещал АГМУ построить общежитие и сделать опорным вузом

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин провел встречу с президентом Медицинской палаты региона Яковом Шойхетом. По его словам, в последние годы система учреждений здравоохранения региона значительно преобразована: отремонтированы больницы и поликлиники, в разы улучшилась материальная база как объектов первичной медико-санитарной службы, так и межрайонных больниц, созданы высокотехнологичные центры.

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"Чтобы больные могли оперативно получить необходимый вид помощи, не занимались самостоятельным поиском учреждения, где им окажут эффективное лечение, необходимо, чтобы каждая больница имела свой статус, свой протокол с точки зрения предоставления объемов и видов медицинской помощи", - приводит пресс-служба правительства региона слова Якова Шойхета.

По его словам, у Алтайского медицинского университета есть все шансы стать вторым опорным вузом Сибири. Сегодня первым является медицинский университет в Томске.

"За три года объем бюджета Алтайского медуниверситета превысил три миллиарда рублей. Количество студентов у нас увеличилось до шести тысяч. Эти факты позволят вузу в ближайшее время претендовать на статус опорного, что позволит учреждению улучшить свое оснащение", - рассказал Яков Шойхет. Сегодня образовательному учреждению для дальнейшего наращивания числа студентов не хватает общежития.

Александр Карлин пообещал решить этот вопрос, который входит в компетенцию трех федеральных министерств - Минобрнауки, Минздрава и Минэкономразвития страны.

"Технология включения такого объекта в адресную инвестиционную программу страны при положительном решении трех министерств нам известна. Думаю, что у нас есть реальные шансы добиться строительства общежития для студентов-медиков и получить статус опорного вуза. Все наши активы, которые могут работать на московской площадке, будут задействованы", - пообещал Александр Карлин.

