Карлин пообещал АГМУ построить общежитие и сделать опорным вузом
Александр Карлин и президент Медицинской палаты региона обсудили вопросы повышения доступности высокотехнологичной помощи
Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин провел встречу с президентом Медицинской палаты региона Яковом Шойхетом. По его словам, в последние годы система учреждений здравоохранения региона значительно преобразована: отремонтированы больницы и поликлиники, в разы улучшилась материальная база как объектов первичной медико-санитарной службы, так и межрайонных больниц, созданы высокотехнологичные центры.
"Чтобы больные могли оперативно получить необходимый вид помощи, не занимались самостоятельным поиском учреждения, где им окажут эффективное лечение, необходимо, чтобы каждая больница имела свой статус, свой протокол с точки зрения предоставления объемов и видов медицинской помощи", - приводит пресс-служба правительства региона слова Якова Шойхета.
По его словам, у Алтайского медицинского университета есть все шансы стать вторым опорным вузом Сибири. Сегодня первым является медицинский университет в Томске.
"За три года объем бюджета Алтайского медуниверситета превысил три миллиарда рублей. Количество студентов у нас увеличилось до шести тысяч. Эти факты позволят вузу в ближайшее время претендовать на статус опорного, что позволит учреждению улучшить свое оснащение", - рассказал Яков Шойхет. Сегодня образовательному учреждению для дальнейшего наращивания числа студентов не хватает общежития.
Александр Карлин пообещал решить этот вопрос, который входит в компетенцию трех федеральных министерств - Минобрнауки, Минздрава и Минэкономразвития страны.
"Технология включения такого объекта в адресную инвестиционную программу страны при положительном решении трех министерств нам известна. Думаю, что у нас есть реальные шансы добиться строительства общежития для студентов-медиков и получить статус опорного вуза. Все наши активы, которые могут работать на московской площадке, будут задействованы", - пообещал Александр Карлин.