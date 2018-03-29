Карлин пообещал депутатам АКЗС первых резидентов ТОР в алтайских городах

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в среду, 28 марта, провел рабочую встречу с депутатами краевого парламента, на которой обсуждалось создание и обеспечение функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах Новоалтайске и Заринске. По словам главы региона, первые резиденты могут появиться на этих территориях в ближайшее время.

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Прочее Мощный импульс для развития: Карлин о новом статусе Новоалтайска и Заринска

Ранее премьер-министр страны Дмитрий Медведев присвоил особый статус Новоалтайску и Заринску. Ряд преференций, которыми ТОСЭР наделяет законодатель, послужит дополнительным стимулом для привлечения в эти моногорода инвестиций. Речь идет об освобождении на определенное время инвесторов от уплаты отдельных видов налогов либо существенном снижении налоговых ставок. Значительные послабления инвесторы получают по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Резидент должен быть зарегистрирован на территории моногорода при отсутствии филиалов за его пределами, а также освоить минимальный объем капитальных вложений (2,5 миллиона рублей) и создать в первый год после получения статуса резидента не менее 10 рабочих мест.

В настоящее время идет работа по подготовке к подписанию соглашений между Минэкономразвития России, правительством региона и исполнительно-распорядительным органом соответствующего моногорода, на территории которого создана ТОСЭР. Кроме того, в течение апреля 2018 года планируется подписание постановления, которое утвердит порядок заключения соглашений с резидентами ТОСЭР "Заринск" и "Новоалтайск".

Заместитель председателя правительства Алтайского края Николай Чиняков, также выступавший перед депутатами, напомнил, что в настоящий момент подписано 12 соглашений о намерениях по организации инвестиционных проектов на сумму 3,6 миллиарда рублей, предусматривающих создание 1200 рабочих мест. Кроме того, было получено 11 писем о намерениях со стороны инвесторов, которые были готовы рассмотреть реализацию инвестиционных проектов в случае придания Новоалтайску и Заринску статуса ТОСЭР.