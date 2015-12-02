Карлин: все дороги и мосты после наводнения 2014 года восстановлены













Губернатор Алтайского краязаявил, что в регионе восстановили всю транспортную инфраструктуру, которая была разрушена после наводнения 2014 года. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.Это заявление глава края сделал во вторник, 1 декабря, во время поездки в Солонешенский район, который значительно пострадал от наводнения. Как отметил Карлин, в этом районе выполнен максимальный объем восстановительных работ. Он рассказал, что вместо разрушенных мостов удалось построить современные мостовые переходы.Александр Карлин подчеркнул, что задача по устранению последствий наводнения в регионе решена. Восстановили всю транспортную инфраструктуру, которая пострадала от наводнений."Но у нас есть еще одна очень важная задача – это предупреждение ущерба от подобных стихийных бедствий в будущем. Эту работу мы не прекращаем. Работы уже начаты на территории города Бийска, Красногорского, Бийского и Алтайского районов. Это расчистка русел рек, строительство берегоукрепительных дамб и других гидрозащитных сооружений, которые позволят минимизировать ущерб от наводнений и паводков", – сказал губернатор.По его словам, на это выделены деньги как из федерального, так и из краевого бюджетов. Среди них наиболее финансово емкие – строительство берегоукрепительных дамб. Эти работы ведутся в районе Зеленый Клин города Бийска, в Красногорском районе в селе Быстрянка.В ведомстве сообщают, что восстановительные работы в Солонешенском районе еще продолжатся. В следующем году на строительство еще двух мостов направят 40 миллионов рублей. Это переход через ручей без названия на автодороге Быканов Мост - Солоновка - Солонешное - граница Республики Алтай и мостовой переход через ручей Захаров на той же автодороге.Как сообщалось ранее, в период наводнения в Алтайском крае затоплению и повреждению подверглось 252,4 км автомобильных дорог, пострадало 68 мостовых сооружений муниципальной и краевой собственности.