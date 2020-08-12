Картофель продали в Казахстан, яблоки спели медленно: почему растет инфляция на Алтае

Годовая инфляция в июле 2020 в Алтайском крае составила 3,3%. Это на 0,3% больше, чем в июне, сообщили amic.ru в отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ. За счет чего растет инфляция в регионе, что подорожало больше всего и что ожидают в конце года – читайте в нашем материале.

Картофеля и мяса стало меньше

Больше всего в Алтайском крае подорожали продукты. "Инфляция в продовольственном сегменте в июне ускорилась до 4,5% после 3,6% в мае", – отмечают эксперты Центробанка.

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Одна из причин такого роста в том, что из-за неурожая в связи с непогодой Казахстан в три раза больше в этом году закупил картофеля в Алтайском крае. В итоге на местном рынке этих овощей стало меньше, что привело к временному росту цен.

Количество мясной продукции на рынке региона тоже снизилось. Дело в том, что в июне один из крупных региональных мясопереработчиков приостановил свою деятельность. Это вызвало ускорение роста цен на мясные консервы.

Кроме того, ограничительные меры в связи с коронавирусом спровоцировали задержку поставок в Алтайский край импортных фруктов – апельсинов и бананов. А вместе с ослаблением рубля в первом квартале 2020 года это способствовало их подорожанию.

Выросла цена в июне и на яблоки. Причина в том, что из-за погодных условий в южных регионах России ранние сорта яблок поспевали медленнее, чем обычно.

А вот огурцы в июне 2020, напротив, оказались дешевле, чем год назад. Ранняя весна и жаркое лето позволило получить ранний урожай на открытом грунте в регионе.

После "удаленки" раскупали одежду

В июне в Алтайском крае ускорилась и региональная непродовольственная инфляция – до 2,4% в годовом выражении, отмечают в Центробанке. И одна из причин ускорения – восстановление спроса на одежду.

В конце мая – июне в регионе смягчили ограничения из-за коронавируса, сотрудники различных компаний вышли с удаленной работы в офисы и бросились покупать одежду. При этом больше всего подорожали блузки, юбки и мужские джинсы. Видимо, в шутках о потолстевших на самоизоляции россиянах оказалась и доля правды.

Кроме того, подорожали стиральный порошок и хозяйственное мыло. Нет, дело не в том, что жители Алтайского края в мае меньше стирали. Просто к июню крупные торговые сети завершили длительные стимулирующие акции для потребителей, действующие в период самоизоляции, и это привело к росту цен.

А вот цены на бензин в Алтайском крае снизились, отмечают в Центробанке.

Авиабилеты стали дешевле

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В июне в Алтайском крае подешевели авиабилеты. Крупнейшие авиаперевозчики, пытаясь восстановить пассажиропоток, установили низкие тарифы к радости путешественников. Кроме того, замедлился годовой прирост цен на санаторно-курортные услуги. Как отмечают эксперты, на этот фактор оказало влияние ограниченное количество разрешенных процедур в санаториях из-за коронавируса. Например, до сих пор не работают бассейны, сауны и спа-центры, запрещены групповые процедуры, а номерной фонд санаториев может быть заполнен не более чем на 60%.

В целом, годовой прирост цен на услуги в Алтайском крае в июне замедлился до 2,8% (после 3,2% в мае), сообщили в ЦБ.

Что будет дальше?

Инфляция продолжит расти, но незначительно. По итогам 2020 года Банк России ожидает инфляцию в стране на уровне 3,7-4,2%. В 2021 году, по прогнозам экспертов, она уменьшится до 3,5-4%, а в дальнейшем стабилизируется в районе 4%.