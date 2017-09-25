Картошка, курица и фрукты: в Барнауле пройдет продовольственная ярмарка

Барнаульцев приглашают в субботу, 30 сентября, на продовольственную ярмарку "Продукция Барнаула – горожанам". Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

Здесь горожане по приемлемым ценам смогут купить яйца, мясо птицы, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбу, кондитерские изделия, муку, сахар, овощи, фрукты и так далее. Часы работы ярмарки: с 10.00 до 14.00.

Площадки будут размещены по следующим адресам:

Железнодорожный район: проспект Ленина, 71;

Индустриальный район: микрорайон Новосиликатный – улица Новосибирская, 16в; ул. Взлетная, 2к;

Ленинский район: улица Попова – Георгия Исакова (площадь Народная).

Октябрьский район: проспект Ленина,152; улица Титова, 9.

Центральный район: проспект Красноармейский, 36; село Лебяжье – улица Центральная, 65а; микрорайон Затон - ул. Водников, 11.