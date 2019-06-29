Каток сделал дыру в недавно положенном асфальте в Барнауле

В Барнауле на улице Профинтерна, 30 каток сделал большую дыру в асфальте, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Заметим, в недавно положенном асфальте", – говорится в сообщении паблика.

"Технологическое отверстие, а точнее вентиляция", – шутят жители Барнаула. "Это дренаж", – поправляет другой комментатор. "Скажут, что грунтовые воды подмыли!" – предполагает еще один подписчик паблика.