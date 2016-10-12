Казахский мед дважды незаконно пытались ввезти в Алтайский край

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Алтайские пограничники совместно с региональным управлением Россельхознадзора пресекли две попытки ввоза меда из Республики Казахстан на территорию России.

В пресс-службе управления уточняют, что инциденты произошли 8 и 10 октября 2016 года. Граждане Казахстана перевозили мед общим весом 560 кг из поселка Первомайский Шемонаихинского района в село Михайловка Третьяковского района, а также в город Томск без ветеринарных сертификатов Таможенного союза формы №2, которые бы подтверждали безопасность груза в ветеринарно-санитарном отношении и благополучие территории, с которой он выходит.

В итоге оба груза были задержаны и возвращены в Республику Казахстан.