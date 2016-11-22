Кинотеатр "Пионер" в Барнауле начнет принимать зрителей с 25 ноября

Фото: vk.com/pioneer_mall

Девятизальный кинотеатр "Пионер", открытие которого в Барнауле анонсировалось в последнее время, официально начнет работу 25 ноября. Такую информацию Amic.ru сообщил представитель торгового центра.

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Прочее Каким будет кинотеатр Pioneer CINEMA в Барнауле: визуализация проекта

Отметим, что с началом работы кинотеатра в полной мере заработает и четвертый этаж ТРЦ "Пионер". Там, в частности, готовится принимать первых посетителей и ресторан Burger King. Также на четвертом этаже торгового центра появится "Читай Город", "5 специй", "Хурма", "Сковородовна", "Суши маке", "Бейкер". В ТРЦ откроется самый большой в Барнауле крытый парк развлечений Pioneer Park. На двух тысячах квадратных метров будут расположены аттракционы для посетителей всех возрастов.

Напомним, концепция нового кинотеатра предполагает, что каждый из девяти залов будет рассчитан на определенную аудиторию и получит оригинальный интерьер. Кроме того, про кинотеатр "Пионер" известно, что он станет первым в Барнауле, построенным по уникальной технологии Emotion Hall. Она предполагает создание залов определенной тематической направленности. Например, в ТРЦ "Пионер" будут открыты залы Invision, который сочетает в себе все последние достижения кинопоказа. Это, прежде всего, высокая четкость изображения, динамические кресла D-Box, совершенный звук DolbyAtmos, вибрационные кресла Live chair.

Дизайн и набор технических средств каждого зала подобраны таким образом, чтобы передать соответствующую жанру фильмов атмосферу. Таким образом, зритель начинает ощущать настроение фильма еще до его начала. За прокат фильмов будет отвечать новичок на барнаульском рынке – иркутская компания Energy Entertainment, также известная как E2. Таким образом, у известной сети "Киномир" появляется крупный и серьезный конкурент.

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Отметим, что девятизальный кинотеатр "Пионер" рассчитан на 1300 мест.