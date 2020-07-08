Кинотеатры в Алтайском крае не откроют 15 июля
Они смогут принять посетителей только на третьем этапе снятия ограничений
Кинотеатрам Алтайского края не разрешат возобновить работу с 15 июля. Об этом рассказала журналистам на онлайн-брифинге замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По ее словам, соответствующие послабления предусмотрены только при третьем этапе снятия ограничений, но эпидемиологическая обстановка в регионе не позволяет делать новые послабления.
Как писал amic.ru, вице-премьер Дмитрий Чернышенко в конце июня сообщил о том, что российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля. Ранее об этом говорила и министр культуры Ольга Любимова.
С начала распространения коронавируса в России кинотеатры, как и многие учреждения культуры, были закрыты. Они включены в список наиболее пострадавших от пандемии предприятий.