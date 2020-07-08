Кинотеатры в Алтайском крае не откроют 15 июля

Они смогут принять посетителей только на третьем этапе снятия ограничений

8 июля 2020, 17:10, Роман Кильмяшкин

Кинотеатрам Алтайского края не разрешат возобновить работу с 15 июля. Об этом рассказала журналистам на онлайн-брифинге замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Никаких послаблений. Алтайский край все дальше от нового этапа снятия ограничений

Никаких послаблений. Алтайский край все дальше от нового этапа снятия ограничений

По ее словам, соответствующие послабления предусмотрены только при третьем этапе снятия ограничений, но эпидемиологическая обстановка в регионе не позволяет делать новые послабления.

Как писал amic.ru, вице-премьер Дмитрий Чернышенко в конце июня сообщил о том, что российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля. Ранее об этом говорила и министр культуры Ольга Любимова.

С начала распространения коронавируса в России кинотеатры, как и многие учреждения культуры, были закрыты. Они включены в список наиболее пострадавших от пандемии предприятий. 

Кинотеатры в России возобновят работу с 15 июля

Кинотеатры в России возобновят работу с 15 июля

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