Кинотеатры в Алтайском крае не откроют 15 июля

Кинотеатрам Алтайского края не разрешат возобновить работу с 15 июля. Об этом рассказала журналистам на онлайн-брифинге замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

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Прочее Никаких послаблений. Алтайский край все дальше от нового этапа снятия ограничений

По ее словам, соответствующие послабления предусмотрены только при третьем этапе снятия ограничений, но эпидемиологическая обстановка в регионе не позволяет делать новые послабления.

Как писал amic.ru, вице-премьер Дмитрий Чернышенко в конце июня сообщил о том, что российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля. Ранее об этом говорила и министр культуры Ольга Любимова.

С начала распространения коронавируса в России кинотеатры, как и многие учреждения культуры, были закрыты. Они включены в список наиболее пострадавших от пандемии предприятий.