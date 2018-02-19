Киновед и лауреат "Ники" Валерий Фомин возглавит жюри Шукшинского фестиваля

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Жюри юбилейного, двадцатого Шукшинского кинофестиваля 2018 года возглавит российский киновед, доктор искусствоведения, действительный член киноакадемии "Ника" Валерий Фомин, сообщает управление по культуре и архивному делу Алтайского края.

"Юбилейная программа обещает быть очень насыщенной: в нее войдут конкурсные и ретроспективные показы фильмов, творческие встречи, выставки, питчинг проектов молодых кинематографистов, "Ночь короткого метра", творческая лаборатория, мастер-классы. В настоящее время формируется афиша кинофестиваля, идут переговоры с известными актерами и режиссерами", - говорится в сообщении.

В основную конкурсную программу войдет 10 картин, которые будут названы уже в апреле. В этом году Шукшинский кинофестиваль состоится в 20-й раз. Он пройдет с 24 по 28 июля.

Валерий Фомин — один из самых признанных российских и советских киноведов. Автор многих исследований о кино, включая творчество Ивана Пырьева, Андрея Тарковского и других. Многолетние исследования, проводимые Фоминым, стали основой для книг "Полка" и "Кино и власть".