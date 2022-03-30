Почему 31 марта не стоит стричься и ходить в гости?

Народный праздник Кирилл — Дери полоз издавна отмечается на Руси 31 марта. Дело в том, что крестьяне, которые выезжали с утра на санях, могли на подмёрзшей за ночь дороге испортить полозья. В православном календаре этот день отмечен как почтение памяти Святителя Кирилла Иерусалимского — архиепископа и проповедника. В простонародье праздник получил название День Домового и Кирилл — Дери полоз.



Какие традиции соблюдали на Руси в Кириллов день и какие обряды совершали наши предки, читайте на amic.ru.

Почему Церковь почитает Кирилла Иерусалимского?

Кирилл родился в Иерусалиме в IV веке. В детстве он получил строгое христианское воспитание. Став совершеннолетним, принял монашеский постриг, а в 31 год был назначен пресвитером (вторая ступень в священной иерархии). В 350 году святитель получил сан архиепископа Иерусалимского. На этом посту он ревностно боролся с Македонианством (богословское учение IV века, отрицавшее божественность Святого Духа).



Во времена сильного голода в Иерусалиме Кирилл продал всё своё имущество и на вырученные деньги купил провизию для нищих и калек. Однако ни благие дела, ни благочестие не смогли защитить святителя от козней, которые устроил ему Акакий (в то время митрополит Кесарийский). Оклеветанного Кирилла на несколько лет подвергли заточению, где он молился денно и нощно.



После прихода к власти императора Юлиана Отступника святитель был освобождён и вернулся к своей пастве. Он продолжил борьбу с еретиками и подписал против них осуждение на Втором Вселенском соборе Христианской церкви (381 г.). Умер Кирилл в 386 году, оставив в наследие «18 огласительных слов» (краткое изложение основных догматов православия) и «Пять тайноводственных слов» (толкование смысла христианских таинств).

Что было принято делать на Кирилла на Руси?

Молиться. Крестьяне обычно просили о дожде, который был необходим для хороших всходов и активного роста растений. Встав перед иконой Кирилла на колени, они читали: «Подай святой нам свою благость. Напои землицу нашу водицей, к плодоношению ея. Аминь».



Почему 31 марта не давали в долг и не открывали двери?

На Кирилла из дома, где есть младенец, не давали взаймы хлеб, соль и деньги. Считалось, что вместе с ними можно передать судьбу малыша в чужие руки. Кстати, точно такое же поверье существовало и на 30 марта — на Алексея Тёплого.



Также во время купания грудничка никому не открывали двери. Верили, что тогда из дома уйдёт здоровье, а ребёнок будет часто болеть и чахнуть. Чтобы малыш рос крепким, после купания его обтирали белоснежной простынёй и приговаривали: «Чистым полотном вытираю, здоровья Божьему рабу (имя) прибавляю». Использованную воду выливали под молодое деревце, а перед сном читали молитву с просьбой уберечь кроху от всех напастей.

Почему 31 марта нередко называли День домового?

Согласно народным поверьям, в последний день марта после зимнего сна просыпался домовой и начинал не по-детски шалить. Чтобы покровитель дома несильно навредил, его старались задобрить — клали за печь несколько монеток, кусочек пирога, ставили блюдце с молоком. Славяне полагали, что дух получает крышу над головой и еду, а взамен защищает семью и помогает по хозяйству. На Кирилла домового особо почитали, и чтобы не навлечь его гнев, старались не ругаться и не ссориться.

Как на Кирилла заговаривали землю на хороший урожай?

По традиции 31 марта крестьяне проводили обряды на богатый урожай. Для этого брали с огорода горсть земли и смешивали её с золой, брызгали святой водой и читали заговор: «Огонь согревал и еду нам давал. Теперь землицу накормит и согреет — она раздобреет. Святой водицей её полью, хороший урожай попрошу. Земелька принеси мне добро, чтобы было полно нутро». Заговорённую смесь разбрасывали по полю.

Почему 31 марта не ходили в гости и не стригли волосы?

По поверьям, на Кирилла не стригли волосы и ногти. Верили, это может навлечь на себя и семью крупные неприятности. Поход в гости был нежелателен в этот день — был велик риск оставить своё благополучие и счастье. Но если 31 марта случался праздник, на котором необходимо было присутствовать, например, чьи-то крестины, при выходе из дома трижды крестили двери, а уходя из гостей, нашёптывали: «С собой всё своё забираю, удачу никому не оставляю».