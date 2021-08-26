Киркоров, Лобода, Собчак и Ургант. Блогер Блиновская с размахом отметила юбилей на Алтае

Автор психологических тренингов, коуч, популярный блогер Елена Блиновская с размахом отпраздновала день рождения в Горном Алтае. 25 августа ей исполнилось 40 лет.

С юбилеем Блиновскую поздравили многие знаменитости. Как видно на кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Только никому...", ведущими на празднике выступили Ксения Собчак и Иван Ургант.

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В частности, появились короткие ролики, на которых выступают Светлана Лобода, Филипп Киркоров и группа "Звери". На одном из них "король российской поп-сцены" встал на колено перед Блиновской. О размере гонорара знаменитостей информации нет, но, по сведениям источника, это должна быть сумма с большим количеством нулей, особенно с учётом того, что требуется оплатить не только выступления, но и перелёт, а также проживание и их потребности.

Так, по данным сайта proconcert.ru, стоимость выездного выступления Лободы оценивается в 80 тысяч евро. Филипп Киркоров берёт за те же услуги уже на 5 тысяч евро больше. "Звери" получают гонорар в рублях и составляет он 4 млн, следует из данных того же источника.

"Гонорары представленных артистов могут варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от формата мероприятия, гастрольного графика артиста, места проведения и в каждом случае оговариваются индивидуально, – уточняет источник. – Цены не включают в себя бытовые и технические расходы артистов. Прайс-лист актуализируется, для уточнения свяжитесь с ними".

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Кстати, на Блиновской заметили платье Alessandra Rich, как у Хейли Бибер. Оно стоит несколько тысяч евро, утверждают знатоки модных тенденций.

Ранее появилась информация, что 22 августа в Горно-Алтайск вместе с Еленой Блиновской прилетела внушительная делегация знаменитостей.

В компании заметили Екатерину Варнаву, певицу Нюшу, модель и телеведущую Викторию Лопырёву, семью блогеров Чекалиных и ещё несколько именитых туристов.

Звёзды поселились в самом дорогом отеле Республики Алтай – "Алтай Резорт", где, предположительно, и прошли праздничные мероприятия.