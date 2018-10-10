Китай отправил в Барнаул несколько тонн химреагентов для борьбы со льдом

9 октября открылся новый железнодорожный грузовой маршрут, связывающий город Дэлинха провинции Цинхай на северо-западе Китая с Россией. Поезд с 82 контейнерами, груженный продуктами из хлористого магния, прибудет через 12 дней в Барнаул, передает агентство "Синьхуа".

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Состав проследует через города Синин, Ланьчжоу и Урумчи, пересечет контрольно-пропускной пункт на границе Китая с Казахстаном "Алашанькоу", проедет по территории Казахстана, прибудет в Барнаул примерно 20 октября. Общая протяженность нового маршрута составляет 4345 км, в том числе 3450 км на территории КНР.

Город Делинха Хайси-Монголо-Тибетского автономного округа находится в Цайдамской котловине, которая богата минеральными ресурсами. Хлористый магний (он же хлорид магния, или Е 511) является сырьем для производства антигололедного реагента, а также используется в металлургической и фармацевтической промышленности. Применяется Е 511 и в пищевой отрасли. Он известен как стабилизатор цвета, загуститель и эмульгатор. Его добавляют в безалкогольные сладкие напитки, йогурты, детское питание, консервированные фрукты, овощи и т. д.

Хлорид магния выглядит как гигроскопичные кристаллы, прозрачные или белые. Вещество не имеет запаха, хорошо растворяется в воде.

С 2016 года провинция Цинхай открыла четыре железнодорожных маршрута "Китай - Европа". По состоянию на 30 июня железной дорогой оказались связаны 48 китайских городов с 42 европейскими городами. К концу августа в рамках таких перевозок было отправлено в общей сложности более 10 тысяч составов.