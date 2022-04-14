Китай приостанавливает сотрудничество с Российской академией наук

У РАН сохраняются контакты с отдельными учёными, но есть трудности с взаимодействием на более высоком уровне

14 апреля 2022, 17:55, Павел Запруднов

Китайские коллеги Российской академии наук заморозили совместное развитие проектов, находящихся в разработке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента РАН Александра Сергеева.

По словам Сергеева, китайские партнёры РАН поставили на паузу сотрудничество. Он подчеркнул, что до недавнего времени научные организации регулярно общались. У Академии сохраняются контакты с отдельными учёными. Однако на уровне научных агентств и академий возникла сложная ситуация с взаимодействием — подобного раньше никогда не было.

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Президент РАН уверен, что в любом случае необходимо будет восстанавливать сотрудничество.

«Поэтому очень правильно вести себя таким образом, чтобы самим не поддаваться на провокации, не рвать отношения, всё-таки пытаться сохранить то, что у нас есть там, где можно сохранить», — заявил Александр Сергеев.

Отношения России со странами ЕС, США, Японией, Канадой и рядом других государств испортились после начала специальной военной операции на территории Украины. Многие международные компании, такие как Microsoft, Intel, IKEA, McDonalds и другие, ушли с российского рынка или приостановили свою деятельность на территории России. При этом Китай занял сдержанную позицию.

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