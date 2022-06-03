Клиенты Альфа-Банка помогли спасти шесть жизней, отдавая по рублю на благотворительность

«Добрая подписка» — это благотворительный сервис для бизнеса, запущенный Альфа-Банком в 2021 году. С каждого платежа компании один рубль отправляется в фонд «Линия жизни». На деньги, собранные предпринимателями за 10 месяцев, фонд организовал лечение шести тяжелобольных детей.

«Многие думают, что стыдно отдавать на благотворительность маленькую сумму. А на практике всё наоборот. Лучше один рубль, но постоянный. Именно регулярные поступления позволяют фондам планировать свою деятельность и знать, что завтра их подопечные не останутся без помощи. Чем больше предпринимателей подключатся к „Доброй подписке“, тем больше жизней ещё удастся спасти», — рассказал директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Оформить «Добрую подписку» можно одной кнопкой в интернет-банке. Отменить её можно в любой момент.