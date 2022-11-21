Клиенты банка «Открытие» создали более 7,5 тысячи финансовых «семей»

Банк «Открытие» в сентябре 2022 года запустил сервис «Семья», который позволяет объединять членов семьи в общую группу и получать за это бонусы. За время работы сервиса в банке появилось около 6 тыс. новых клиентов. А всего было создано более 7,5 тыс. финансовых «семей», которые получили вознаграждение в виде бонусов порядка 15 млн рублей.

В «Семье» банка «Открытие» можно накапливать бонусы, делиться ими с другими участниками и компенсировать крупные покупки. Члены финансовых «семей» за два месяца совершили почти 9 тыс. переводов на 13 млн бонусных рублей. Максимальная сумма перевода составила 84 тысячи бонусов: их клиент потратил на компенсацию различных бытовых покупок. «Средний чек» перевода в рамках «Семьи» — чуть больше 1,4 тысячи бонусов.

Максимальное число участников «Семьи» — четыре человека. Для пользования сервисом необходимо иметь карту Opencard. Если участник не является клиентом банка, организатор группы может пригласить его, направив ссылку для оформления бесплатной дебетовой карты. Приглашающий получает вознаграждение по 1000 рублей за каждого члена семьи, оформившего карту, и дополнительно 500 бонусных рублей за первого нового клиента банка. Новый клиент получает 500 бонусных рублей на свой бонусный счёт.

Услуга предоставляется бесплатно действующим и новым клиентам в мобильном и интернет-банке. Для круглосуточной поддержки финансовой «Семьи» действует приоритетная линия в call-центре банка. Подробнее об услуге можно узнать на сайте.