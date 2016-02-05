Клиенты "Билайн" в Алтайском крае заговорили с эффектом присутствия

Компания "ВымпелКом" объявляет о запуске технологии HD-Voice в Алтайском крае. Благодаря этому клиенты "Билайн" получили возможность качественно нового общения – разговора с эффектом присутствия.

"HD-Voice обеспечивает более высокое качество передачи голоса, ощущение присутствия живого общения и максимальную узнаваемость собеседника. Звуковое пространство становится объёмным, а каждый звук – более отчетливым, с минимальным количеством искажений", – рассказали о принципе работы новой технологии в компании.Наибольшие преимущества от использования HD-Voice в совместимых мобильных сетях достигаются тогда, когда вызывающий и принимающий вызов используют телефоны с поддержкой такой технологии. Улучшение качества вызовов также наблюдается даже при звонках с телефона с поддержкой HD-Voice на телефоны без такой поддержки. Это стало возможно благодаря улучшенным акустическим свойствам и возможностям шумоподавления в аппаратах, поддерживающих новую технологию.

"HD-Voice автоматически активируется у всех клиентов, которые находятся в сети 3G и смартфон которых поддерживает эту технологию. Уверен, что HD-Voice позволит получить большее удовольствие от общения, различить оттенки интонации и тембра собеседника. Благодаря современным алгоритмам передачи голоса технология дает возможность лучше ощутить присутствие собеседника даже в шумных местах или в дороге", – отмечает руководитель отделения "Билайн" в Алтайском крае Сергей Тарасенко.

Уточнить поддержку телефоном технологии HD-Voice можно в инструкции и в службе поддержки производителя устройства. Функционал активирован на всей территории Алтайского края, за исключением Бийска и его пригородов.