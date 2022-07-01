Клиенты Tele2 могут собрать персональный роуминг для путешествия

Мобильный оператор Tele2 запустил сервис для выгодного общения в поездках за границу. Накануне отпуска клиенты компании смогут выбрать параметры своего персонального роуминга, чтобы платить только за те услуги, которыми они будут пользоваться в путешествии.

Новый сервис позволяет российским туристам спланировать предстоящую поездку за границу с учётом услуг связи, которые потребуются в стране. В зависимости от привычек абоненты могут выбрать звонки и SMS, мессенджеры, социальные сети, почту или видео. Например, при путешествии в Турцию клиенту предложат выгодные пакеты гигабайт, минут и SMS, тарифные планы с доступными в роуминге пакетами или другие услуги, которые помогут сократить расходы на связь в этой стране.

Собрать персональное предложение для путешествия можно в мобильном приложении или личном кабинете на сайте оператора. Для этого нужно зайти в раздел «Путешествия и роуминг», выбрать пункт «Планировать поездку», указать страну, период и услуги, которыми хотелось бы воспользоваться. Некоторые из опций публичные и доступны к подключению отдельно, другие — уникальные и действуют только в рамках специального предложения.

Воспользоваться сервисом для выгодного роуминга абоненты смогут заранее — за 180 дней до путешествия. Спланировать можно одну или несколько поездок. Подробная информация об услугах связи за границей опубликована на сайте компании и в мобильном приложении.