Клиенты Tele2 могут защитить смартфон от повреждений

Tele2 предлагает владельцам смартфонов комплексную защиту устройства. Как заявляет оператор, сейчас клиенты склонны покупать более качественные модели и реже обновлять их, а новый сервис позволит продлить срок жизни девайса.

Так, с новым решением от Tele2 клиенты могут защитить свой телефон от различных повреждений. Специалисты отремонтируют его, если разбился экран, треснул корпус, он сломался от замыкания или был залит водой. Обслуживанием и ремонтом будет заниматься партнёр оператора — компания «Симпл Протект», которая насчитывает более тысячи сервисных центров по всей России.

При подключении сервиса клиент заполняет анкету и предоставляет фотографии устройства. Если оно прошло проверку на целостность, в случае поломки пользователь не несёт дополнительные затраты. Все расходы по ремонту устройства берёт на себя «Симпл Протект».

Восстановление смартфона не проводится, если он подлежит ремонту в рамках гарантийных обязательств производителя или если поломка произошла в результате заводского брака, нарушения рекомендаций по эксплуатации или самостоятельной разборки устройства.

Абонентская плата за пользование сервисом — 7 рублей в день. Стоимость едина для всех смартфонов, независимо от производителя и модели. Таким образом, защита устройства обойдётся пользователю всего в 2555 рублей в год.

При подключении сервиса «Защита телефона» клиенты Tele2 могут стать обладателями современных гаджетов: смарт-часов, фитнес-браслетов, беспроводных наушников, устройств Power Bank и других призов. Для участия в акции необходимо подключить сервис и оплатить его не менее 10 раз подряд до 31 мая 2022 года. Подробнее об условиях проведения акции — на сайте. Установить комплексную защиту телефона можно в мобильном приложении оператора в разделе «Финансы», на сайте или с помощью команды *717#.