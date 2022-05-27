Клиенты Tele2 выбирают мультиподписку Mixx в 10 раз чаще других услуг

Компания Tele2 проанализировала самые популярные среди абонентов компоненты комплексной подписки. Лидерами стали музыкальные сервисы — их назвали 69% респондентов. Также пользуются спросом онлайн-кинотеатры (66%) и интернет-магазины (63%). Среди других категорий услуг, которые, по мнению пользователей, должны входить в подписку: доставка продуктов (55%), облачные хранилища (43%), онлайн-игры (30%), образование (26%) и каршеринг (22%).

Все эти полезные «фишки» Tele2 объединила в мультиподписке Mixx. По итогам первого месяца после запуска услуги оказалось, что абоненты подключали её значительно чаще других. Наибольшей популярностью предложение пользовалось у жителей Москвы, Челябинска, Перми, Ярославля, Иванова и Горно-Алтайска.

Главная особенность Mixx заключается в том, что клиенты пользуются нужными сервисами в одной подписке по выгодной цене. Стоимость пакетного предложения ниже, чем подключение каждой из услуг по отдельности. Так, подписчики Mixx получают возможность:

— слушать музыку во «ВКонтакте» или в приложении «VK Музыка» без рекламы и в фоновом режиме, загружать треки и включать плейлист офлайн;

— смотреть более 25 000 фильмов, сериалов и 110 ТВ-каналов от Wink;

— заказывать со скидкой доставку в сервисах «Еда ВКонтакте», Delivery Club и «Самокат»;

— арендовать машину в «Ситидрайв» со скидкой и кешбэком;

— использовать дополнительные 16 Гб в облаке Mail.ru;

— покупать электронные и аудиокниги «ЛитРес» со скидками до 25%;

— учиться со скидкой на образовательных ресурсах Skillbox, SkillFactory, «Учи.ру» и «Учи. Дома»;

— подключить безлимитные тарифы облачного гейминга со скидкой 10%;

— заказать умные колонки «Капсула» и «Капсула Мини» со скидкой 7%;

— покупать технику Xiaomi со скидкой 10%, а в период с 25 мая по 29 июля — 15%.

«Подписка Mixx интересна клиентам — с первых дней число подключений растёт, всего за месяц она стала одной из самых востребованных услуг. Секрет — в правильном наполнении. Сервисы подписки помогают в повседневной жизни — быть всегда онлайн, слушать музыку, смотреть кино, учиться, делать покупки и заказывать еду. Клиенты Mixx получают всё самое нужное в одной подписке, а стоимость пакетного предложения значительно ниже, чем подключение каждой услуги по отдельности», — сказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Помимо бонусов от партнёров, в Mixx входит расширенный пакет мобильных опций. Это дополнительные 50 Гб, безлимит в соцсетях и мессенджерах, страхование накопленных минут и гигабайт, блокировка SMS-спама и рекламы, защита от нежелательного контента. В конце апреля оператор добавил в подписку безлимит в мессенджере Discord, который сейчас набирает популярность у российских пользователей. Список всех специальных предложений доступен на tele2.ru. Первое подключение подписки бесплатное и действует до очередного списания платы по тарифу, далее стоимость составит 200 рублей в месяц.