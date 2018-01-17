Клуб самбо Валерия Метелицы в Барнауле находится на грани закрытия

Остаться без занятий рискуют больше сотни самбистов

17 января 2018, 17:13

Самбисты, тренирующиеся в борцовском зале имени знаменитого тренера Валерия Метелицы, могут остаться без спортивных занятий, пишет "Алтайская правда".

Дело в том, что в конце декабря прошлого года коллектив получил уведомление от руководства Алтайского моторного завода, которое является собственником здания. В документе говорится, что АМЗ отказывается от ранее возложенных на него обязательств перед клубом, а именно от оплаты коммунальных услуг, по причине прохождения процедуры банкротства.

Памятник почетному барнаульцу Валерию Метелице установит его семья

Памятник почетному барнаульцу Валерию Метелице установит его семья

Десять лет назад основатель клуба Валерий Метелица договорился с руководством завода о том, что оплачивать коммунальные услуги будет АМЗ.  Руководство клуба понесло затраты на арендную плату, содержание помещений, а также оплату труда персоналу. Таким образом, в распоряжении самбистов оказался хорошо оборудованный просторный зал общей площадью свыше 600 кв. м.

Здесь часто проходили тренировки и соревнования различных уровней. В конце прошлого года клуб насчитывал более 100 юных спортсменов. Причём треть воспитанников по разным причинам осваивали азы самообороны без оружия бесплатно.

"Клуб "Метелица" – это последнее детище Валерия Андреевича. Он почти десять лет жизни отдал его организации и сохранению. Неоднократно обращался в различные организации с просьбой придать клубу какой-то статус. Но даже с его авторитетом сделать этого так и не удалось. В 2016 году  (после смерти Валерия Метелицы – прим. ред.) новый руководитель краевой федерации самбо Дмитрий Плотников встречался с исполнительным директором ОАО "АМЗ" Александром Каменевым, в результате чего договор между собственником здания и клубом остался в силе. В июле 2017 года он был перезаключён на прежних условиях сроком ещё на один год", - говорит нынешний руководитель клуба Анна Ситникова. 

В четверг, 18 января, состоится судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве завода. Видимо, после этого и будет известна судьба спортивного клуба.

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