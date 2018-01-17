Клуб самбо Валерия Метелицы в Барнауле находится на грани закрытия

Самбисты, тренирующиеся в борцовском зале имени знаменитого тренера Валерия Метелицы, могут остаться без спортивных занятий, пишет "Алтайская правда".

Дело в том, что в конце декабря прошлого года коллектив получил уведомление от руководства Алтайского моторного завода, которое является собственником здания. В документе говорится, что АМЗ отказывается от ранее возложенных на него обязательств перед клубом, а именно от оплаты коммунальных услуг, по причине прохождения процедуры банкротства.

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Десять лет назад основатель клуба Валерий Метелица договорился с руководством завода о том, что оплачивать коммунальные услуги будет АМЗ. Руководство клуба понесло затраты на арендную плату, содержание помещений, а также оплату труда персоналу. Таким образом, в распоряжении самбистов оказался хорошо оборудованный просторный зал общей площадью свыше 600 кв. м.

Здесь часто проходили тренировки и соревнования различных уровней. В конце прошлого года клуб насчитывал более 100 юных спортсменов. Причём треть воспитанников по разным причинам осваивали азы самообороны без оружия бесплатно.

"Клуб "Метелица" – это последнее детище Валерия Андреевича. Он почти десять лет жизни отдал его организации и сохранению. Неоднократно обращался в различные организации с просьбой придать клубу какой-то статус. Но даже с его авторитетом сделать этого так и не удалось. В 2016 году (после смерти Валерия Метелицы – прим. ред.) новый руководитель краевой федерации самбо Дмитрий Плотников встречался с исполнительным директором ОАО "АМЗ" Александром Каменевым, в результате чего договор между собственником здания и клубом остался в силе. В июле 2017 года он был перезаключён на прежних условиях сроком ещё на один год", - говорит нынешний руководитель клуба Анна Ситникова.

В четверг, 18 января, состоится судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве завода. Видимо, после этого и будет известна судьба спортивного клуба.