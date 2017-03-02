Кофейня нового формата открылась в Барнауле

Сегодня кофе — это не просто напиток, кофе — это целое искусство. Важен не только его сорт, но и обжарка, место, где он был собран, как заварен. Чтобы почувствовать весь букет ароматов и насладиться истинным вкусом настоящего кофе, была открыта новая кофейня "Свитер" на Ленина, 44а.

Новый "Свитер" – это кофейня третьей волны, где опытные бариста смогут приготовить не только популярные напитки: латте, эспрессо, американо, макиато, капучино и многие другие, но и создать авторские кофейные напитки, которые удовлетворят любого гурмана. Также в "Свитере" можно попробовать кофе различных способов заваривания: кемекс, аэропресс, френчпресс, сифон, харио v60 и классическая кофемашина.

В заведении можно взять кофе на вынос, что удобно вписывается в современный темп жизни, и посидеть за уютными столиками в кофейне. Отличительной чертой нового "Свитера" является наличие специального "социального" стола, за которым рядом могут сидеть совершенно рандомные люди, знакомиться друг с другом и общаться.

Новинкой для Барнаула стали кофейные мастер-классы. На них опытный бариста научит, как правильно заварить кофе, расскажет, какие способы заварки существуют, и просто угостит чашечкой вкусного напитка.

"Свитер" приглашает всех барнаульцев поучаствовать в акции 1+1. Покупая один стаканчик кофе, второй можно получить бесплатно.

*Чтобы принять участие в акции, достаточно показать скриншот купона, прикрепленного ниже, на кассе кофейни.

Новая кофейня "Свитер" находится по адресу: проспект Ленина, 44а.

Узнать о жизни кофейни можно в официальных группах "ВКонтакте" и Instagram.