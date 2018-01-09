Когда будут разбирать снежный городок на площади Сахарова в Барнауле

Не успела начаться первая рабочая неделя в 2018 году, как в редакцию портала Amic.ru начали поступать вопросы от автомобилистов, когда в Барнауле начнут разбирать снежный городок и откроют для движения площадь Сахарова. С этим вопросом мы обратились в администрацию города.

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Снежный городок на площади Сахарова в Барнауле простоит до Старого Нового года. Об этом корреспонденту Amic.ru сообщили в пресс-центре администрации города. Кстати, никаких праздничных мероприятий в этот день на площади Сахарова не планируется.

Напомним, Старый Новый год в России отмечают в ночь с 13 на 14 января. Поскольку в 2018 году 14 января приходится на воскресенье, скорее всего, главную елку города начнут разбирать с понедельника, 15 января.

Отметим, что многие барнаульцы высказывают недовольство тем, что главная елка города так мало радует жителей и гостей столицы Алтайского края. Между тем средства на возведение снежного городка власти тратят достаточно серьезные. "Мы традиционно уезжаем на новогодние каникулы и в итоге не попадаем на городскую елку. Остается только любоваться на фотографиях друзей той красотой, что мы пропустили", — жалуется читательница Amic.ru Елена.

Напомним, что уже несколько лет подряд городские власти обещают перенести снежный городок в Барнауле с площади Сахарова. Но пока не могут определиться с местом. Возможно, что новым местом станет пешеходная зона на Мало-Тобольской улице. Тем более что к лету 2019 года на улице Пушкина планируется построить театр кукол "Сказка". И если там будут проводить губернаторские елки для школьников со всего края, то возведение главного снежного городка на пешеходной зоне будет вполне логично.