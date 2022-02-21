Когда дети в интернете. Что делать, если у ребёнка зависимость от гаджетов

Недавно ВОЗ признала компьютерную игроманию (номофобию) заболеванием: она будет включена в Международную классификацию болезней, которая вступит в силу с этого года. Особую опасность недуг представляет для детей — их психика ещё формируется, а значит, последствия зависимости могут остаться на всю жизнь.

Восемь признаков зависимости

«Цифра» уже давно проникла во все сферы жизни, поэтому иногда трудно отличить, ребёнок просто интересуется гаджетами или он уже «завис». Психологи отмечают несколько признаков аддикции:

Ребёнок избегает социума и домочадцев, его любимое занятие — засесть в комнате с гаджетом или компьютером. Дела по дому и уроки могут вообще игнорироваться. Отсутствует интерес к другим занятиям, прогулкам, успеваемость в школе падает. Темы для бесед становятся ограниченными. Слишком яркая эмоциональная реакция на события в компьютерной или мобильной игре, резкие перепады настроения. Например, сильный гнев при проигрыше. Ребёнок становится обидчивым, агрессивным по отношению к окружающим, психует, если его отвлекают от телефона. Наблюдаются расстройства сна: бессонница, прерывистый сон, выкрики во сне или даже лунатизм. Ребёнок постоянно держит в поле зрения гаджет, боится выпускать его из рук, остро реагирует, если он начинает разряжаться. Устраивает истерику, если его отобрать. Нарушен распорядок дня, ребёнка сложно уложить спать и поднять утром с постели. Могут возникнуть физиологические отклонения: потеря аппетита, головные боли, резь в глазах, повышенная утомляемость. Появляется «тоннельный синдром»: болят нервы лучезапястного сустава от постоянного нахождения гаджета в руках.

Всегда ли гаджеты — зло?

Конечно же, нет. Если увлечение мобильными устройствами направить в нужное русло, смартфоны смогут помочь развить творческие способности детей. Кроме того, любовь к гаджетам в дальнейшем может перерасти в профессию. Даже страсть к играм может быть полезна. Они развивают логическое и стратегическое мышление, повышают внимательность и скорость реакции, снижают уровень стресса, дают возможность выплеснуть негативные эмоции.

Так что главная задача родителей — соблюсти золотую середину и не допустить, чтобы безобидное увлечение стало болезнью. Юный геймер проводит слишком много времени со смартфоном? В этом случае психологи советуют заполнить свободное время ребёнка другими занятиями.

Но резкое отлучение школьника от гаджета должного эффекта не принесёт, а, наоборот, приведёт к агрессии, обиде и непониманию. Гораздо правильнее и безболезненнее превратить страсть к технике в полезное увлечение. В этом могут помочь наставники компьютерной академии «Шаг».

Здесь гаджет — инструмент для самовыражения и развития. На занятиях в академии ребёнок знакомится с компьютерными технологиями, интернетом, безопасностью в Сети, создаёт собственные игры и роботов LEGO. Вместо бесцельного «залипания» в телефоне ребята учатся интересным и полезным вещам: мобильной съёмке, написанию сайтов, обработке видео и фото, созданию мультипликации и 3D-моделированию.

Стоит отметить, что часто компьютерная и телефонная зависимости возникают у детей, которым сложно найти общий язык со сверстниками. Зачастую в общеобразовательных школах завести дружбу по интересам непросто. Комфортная атмосфера на занятиях компьютерной академии, индивидуальный подход, геймификация и работа в малых группах позволяют ребёнку чувствовать себя нужным, востребованным, «своим». Круг общения растёт, круг интересов — тоже. Студентам академии просто некогда пропадать в игрушках или на YouTube, да и нет такого желания, ведь в мире IT столько интересного.

В академии «Шаг» 26 февраля 2022 года в 13:00 состоится бесплатный пробный урок, на котором ребята всего за час смогут создать собственную игру на языке программирования Kodu. Узнать подробности, а также оставить заявку можно на сайте академии.

Компьютерная академия «Шаг» — это один из мировых лидеров в сфере IT-образования для взрослых и детей. У академии более 166 филиалов в 23 странах и 22 года опыта работы на рынке дополнительного образования. Выпускники «Шага» работают в Cisco, Ebay, Amazon, IBM, Facebook, Dell, Oracle, HP, Wix и других ведущих мировых компаниях.

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