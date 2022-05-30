Когда повод не нужен. Как выбрать цветы для любимых?

Цветы прекрасным дамам дарят по самым разным поводам, а иногда — и просто так. Но не всегда мужчине бывает легко определить, какой именно букет будет актуален в том или ином случае. Когда стоит преподнести прекрасные розы, в каких случаях лучше выбрать нежные пионы, а когда будет актуальна, например, альстрёмерия?

Какие цветы выбрать для любимой?

Цветочный язык — один из самых древних на планете. Ещё много столетий назад люди преподносили друг другу букетики из разных соцветий, чтобы признаться в чувствах, выразить симпатию, оказать поддержку и т.д.

Расскажем, что означают букеты из самых популярных цветов:

альстрёмерии — цветы, которые считаются комплиментом. Их дарят тому, кем восхищаются;

ромашка — цветок, который поможет сказать: «я покорён вашей невинностью и чистотой»;

лилии — это нежность, верность и пожелание безоблачного счастья;

пионы символизирует счастье, веселье и беззаботность — даря такие цветы, вы желаете дорогому человеку именно этого;

розы — цветы, которые принято дарить любимым. А о том, какие именно чувства вы испытываете, поведает тон бутонов. Светлые оттенки — символ чистых и нежных эмоций, а красные и бордовые расскажут о страстной любви;

тюльпаны — символ зарождающихся чувств и чистоты помыслов. Такие цветы также актуальны, особенно на начальном этапе отношений;

герберы — ещё один вариант цветочного презента для любимой. Как и в случае с розами, важен цвет бутонов — чем он ярче, тем сильнее чувства.

Конечно, это далеко не все цветы, которые можно преподнести девушке, которая вам дорога. Влюблённым сердцам подойдёт ароматная сирень, солнечные подсолнухи, трепетные ландыши, незабудки и многие другие растения.

Ещё несколько полезных советов

Если вы предпочитаете не просто красивые, но и практичные подарки, вы можете приобрести, например, гипсофилу, которая на Западе считается началом новой жизни. После увядания цветок становится красивым сухоцветом и может служить украшением интерьера долгие месяцы.

Если нужно подарить цветочный презент там, где под рукой не будет воды с вазой, выбирайте букет в шляпной коробке. Он полностью автономен и его не нужно вынимать и ставить в другую ёмкость.

Какой бы вариант вы ни выбрали, в любое время вас выручит доставка цветов «Мегацвет24». Здесь вас ждут только свежие растения, составленные лучшими флористами города.

Если вы хотите дополнить букет приятным подарком (открытка, украшение, сладости), просто заранее обговорите этот момент с флористами. А если вам не подойдёт ни один из готовых вариантов, вы всегда сможете заказать индивидуальную композицию. Дарить радость так легко!

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