Когда в домах барнаульцев отключат отопление

Тепло в домах барнаульцев начнут отключать в самое ближайшее время, если это позволят сделать погодные условия.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской администрации, в данный момент дата завершения отопительного сезона находится на согласовании. Ожидается, что решение о том, когда в краевой столице завершат подачу тепла, будет принято уже сегодня.

Напомним, что традиционно отопительный сезон завершается после того, как среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится на отметке +8 градусов.

Ранее сообщалось, что однозначно завершить отопительный сезон в Барнауле планируется до 13 мая. В этот день, напомним, по графику должна начаться опрессовка сетей по контуру ТЭЦ-3.