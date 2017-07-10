Количество жертв смертельной аварии на алтайской трассе увеличилось до трех

Фото: bezopasnost-tv.ru

Число жертв смертельной аварии, произошедшей накануне на трассе Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби, увеличилось до трех человек — утром 10 июля в больнице скончалась женщина 1995 года рождения.

Напомним, что ДТП произошло 9 июля около 11:35 в Баевском районе. Участниками аварии стали автомобили Nissan Almera и ВАЗ 21150. Столкновение произошло в тот момент, когда иномарка выполняла обгон.

В результате ДТП до приезда медиков скончались водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Утром 10 июля стало известно, что в больнице умерла девушка 1995 года рождения, находившаяся в одной из машин.

Проверка по факту аварии продолжается.