Количество жертв смертельной аварии на алтайской трассе увеличилось до трех
Утром 10 июля скончалась ранее госпитализированная девушка 1995 года рождения
10 июля 2017, 09:37
Фото: bezopasnost-tv.ru
Число жертв смертельной аварии, произошедшей накануне на трассе Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби, увеличилось до трех человек — утром 10 июля в больнице скончалась женщина 1995 года рождения.
Напомним, что ДТП произошло 9 июля около 11:35 в Баевском районе. Участниками аварии стали автомобили Nissan Almera и ВАЗ 21150. Столкновение произошло в тот момент, когда иномарка выполняла обгон.
В результате ДТП до приезда медиков скончались водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Утром 10 июля стало известно, что в больнице умерла девушка 1995 года рождения, находившаяся в одной из машин.
Проверка по факту аварии продолжается.
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