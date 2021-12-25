Коллективный иммунитет к коронавирусу в Алтайском крае достиг 49,7%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Алтайском крае достиг 49,7%, свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф за 24 декабря.

Отмечается, что вакцинацию первым компонентом в регионе уже прошли 1 086 967 человек, а полную – 1 018 119 человек.

В то же время уровень коллективного иммунитета в целом по России на эту же дату составляет 60,4%. Всего в стране провели 73,1 млн полных курсов вакцинации.

В Алтайском крае накануне зарегистрировали 479 случаев заражения ковидом, ещё 26 пациентов скончались. Общее число инфицированных выросло до 116 255 человек, а количество смертей достигло 7850.