Команды "КВН-Алтай" разыграют оставшиеся путевки в финал для поездки в Сочи

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Второй полуфинал официальной региональной лиги МС КВН #КВНАЛТАЙ состоится в Барнауле 11 ноября. За право выхода в финал поборются команды "Семена моркови" (Новосибирск), "Невпопад" (Барнаул), "Морс" (Бийск), "Барби сказочный машина дом" (Барнаул), "440 Герц" (Барнаул). Путевку в финал получат две лучшие команды.

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Отметим, что первый полуфинал прошел в октябре. Тогда путевку на главную игру года завоевали команды "Взрывая время" из Бийска, "Бархат" из Барнаула. Скорее всего, несколько команд дополнительно получат путевку в финал решением жюри или зрителей.

Финалисты поборются за главный приз сезона – поездку на Международный фестиваль команд КВН в Сочи "КиВиН-2018". Там они смогут представить регион от лица единственной официальной лиги КВН Алтайского края #КВНАЛТАЙ. Удачно выступив на фестивале в Сочи, лучшая команда края получит право играть в одной из телевизионных лиг КВН.

Ранее барнаульская команда "Невпопад" выиграла на фестивале "Вместе Ярче" сертификат на 80 тысяч рублей на поездку в Сочи.

Полуфинал пройдет 11 ноября в 18.00 в ДК "Сибэнергомаш". Подробности смотрите в группе #КВНАЛТАЙ в соцсети "ВКонтакте".

