Комфорт и безопасность. Продажи устройств для "умного дома" выросли на 34%

Спрос на товары для "умного дома" в сети МегаФон Ритейл значительно вырос за 2021 год. Специалисты компании объясняют это тем, что люди стали больше стремиться к повышению уровня комфорта и безопасности жилья.

Существенное влияние на популярность этой категории товаров оказала пандемия, во время которой многие стали больше времени проводить дома. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств для "умного дома": с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в мае и октябре – в период нерабочих дней.

"Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растёт. При этом рынок товаров для "умного дома" ещё относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста", – комментирует генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.

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Если несколько лет назад главным инструментом для управления "умным домом" был смартфон, то сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж – 62%. В Алтайском крае хитом стала "Яндекс.Станция Мини", спрос на которую за год вырос на 52%. Далее следуют JBL Link Portable (22%) и "Яндекс.Станция Лайт" (19%). Продажи всех моделей колонок в целом по стране выросли на 38% в штуках и 47% в деньгах.

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 10,4%. Продажи этих устройств выросли в 5,5 раза в штуках и в четыре раза в деньгах. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учёта электричества, у которых доля составила 6,4%. С начала этого года продажи "умных розеток" увеличились на 15% и 33% в штуках и в деньгах соответственно.

В этих категориях жители Алтайского края чаще выбирали продукцию "Яндекса". Например, самой популярной умной лампой стала "Яндекс YNDX-00010", а розеткой – "Яндекс YNDX-0007B".

За неполный год средняя цена покупки устройств для "умного дома" выросла на 11%, до 4671 рубля. Покупатели предпочитают выбирать "умную технику" в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 75% продаж, против 25% в интернет-магазине. Автоматизация домов популярнее всего у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.

Добавим, что, по прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для "умного дома" до 2023 года составят в среднем около 30%.