Комфортная пятница. О погоде в Алтайском крае 29 мая
Будет сухо, но в некоторых районах прогнозируют порывы ветра
29 мая 2020, 02:02, Илья Звягинцев
Комфортную весеннюю погоду обещают алтайские синоптики в пятницу, 29 мая.
По данным регионального Гидрометеоцентра, в крае днем преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 метров. В течение дня столбики термометров будут подниматься до +20...+25 градусов.
В Барнауле 29 мая осадков также не ожидается. Ветер восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Воздух в течение пятницы прогреется до +20...+25 градусов.
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