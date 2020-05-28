Комфортная пятница. О погоде в Алтайском крае 29 мая

Комфортную весеннюю погоду обещают алтайские синоптики в пятницу, 29 мая.

По данным регионального Гидрометеоцентра, в крае днем преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 метров. В течение дня столбики термометров будут подниматься до +20...+25 градусов.

В Барнауле 29 мая осадков также не ожидается. Ветер восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Воздух в течение пятницы прогреется до +20...+25 градусов.